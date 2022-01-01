فيديو: الكويت توجه رسالة شكر وتقدير لجماهير الشعب الفلسطيني

الكويت/سما/

وجه السفير عزيز الديحاني سفير دولة الكويت لدى المملكة الاردنية الهاشمية والمحال لدولة فلسطين واعضاء السفارة رسالة شكر وتقدير لجماهير الشعب الفلسطيني على الجهود المبذولة للمباركة لدولة الكويت "أميراً وحكومةً وشعباً" بمناسبة احتفالها بأعياد الكويت الوطنية.

وفي إطار مشاركة قطاع غزة الكويت احتفالاتها بالاعياد الوطنية علقت جمعيات ومؤسسات خيرية ومستشفيات فلسطينية جداريات على مرافقها تقديرا وعرفانا بدور الكويت قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني.



وبمناسبة مرور 61 عاما على ذكرى العيد الوطني و31 عاما على عيد التحرير للكويت رفعت في مختلف المحافظات الفلسطينية في غزة وشوارعها الرئيسية لافتات حملت العلمين الكويتي والفلسطيني وصور سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، تعبيراً عن شكر الشعب الفلسطيني لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني والمشاريع الإنسانية في إطار حملة (الكويت بجانبكم).















