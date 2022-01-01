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هآرتس: "الموساد" حاول التقرب إلى حسنين هيكل

الإثنين 21 فبراير 2022 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: "الموساد" حاول التقرب إلى حسنين هيكل



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة هآرتس، إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية "الموساد"، حاول التقرب إلى الكاتب المصري الراحل محمد حسنين هيكل في الستينات من القرن الماضي.
وكتب الصحفي الاسرائيلي أمير أورين في مقال له بصحيفة هآرتس الاسرائيلية عن سعى الموساد إلى إقناع الكاتب الشهير بإجراء لقاءات مع "مسؤولين إسرائيليين أو حتى زيارة إسرائيل".

وذكر أن الموساد سعى لفَهم تفكير هيكل الذي كان مقربا للغاية من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

وعن مصادره لهذه المعلومات أوضح الصحفي الإسرائيلي، أنها الملفات الاستخباراتية والدبلوماسية السرية، في الأرشيف الوطني الإسرائيلي، التي كشف عنها قبل أسابيع.


واستبعد الصحفي الإسرائيلي أن يكون الموساد قد نجح في التقرب من هيكل، قائلا إنه كان "وطنيا شرسا، ويشعر بالاستياء من قوة إسرائيل المتصاعدة".


ووصف الصحفي الإسرائيلي هيكل بأنه لم يكن من النوعية التي يمكن أن تغريها الأموال وأنه لا يوجد شيء يشير إلى إمكانية ابتزازه.


يذكر أن حسنين هيكل الذي توفي في 17 فبراير/شباط 2016، عن 93 عاما هو أحد أبرز الصحفيين العرب في القرن الماضي.
وتولى هيكل الذي عرف بقربه الشديد من عبد الناصر، مناصب صحفية مهمة كرئاسة تحرير صحيفة الأهرام.

#حسنين هيكل

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