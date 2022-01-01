مصر: ربة منزل تقتل شابا قبل زفافه وتكشف السبب!

القاهرة/سما/

تمكنت مباحث مديرية أمن بني سويف في مصر، من كشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة بأرض زراعية بإحدى القرى جنوب محافظة بني سويف.



وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة ربة منزل، وأنها كانت على علاقة عبر الهاتف والإنترنت بالمجني عليه، وأنه في الفترة الأخيرة حاول ابتزازها بصور ومحادثات لها من أجل إقامة علاقة محرمة معها، قبل أن تستدرجه لقطعة أرض زراعية وتقتله قبل ايام من حفل زفافه بأخرى.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة ربة منزل واستدرجته إلى قطعة أرض زراعية وباغتته بضربه بألة حادة سكين كانت معها، في مناطق حساسة في جسمه "قطع جزئي للعضو الذكري والرقبة والصدر"، وفرت هاربة قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطها