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"الخارجية": 428 حالة وفاة و13424 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا بدول العالم

الإثنين 21 فبراير 2022 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 428 حالة وفاة و13424 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا بدول العالم



رام الله/سما/

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسجيل 428 حالة وفاة و13424 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا بدول العالم.

وقالت إن سفارة دولة فلسطين لدى بولندا افادت بتسجيل إصابة جديدة في صفوف موظفي السفارة، فيما افادت سفارة دولة فلسطين لدى اندونيسيا بتسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس في صفوف موظفي السفارة.

كما افادت سفارة دولة فلسطين لدى سلوفاكيا بتسجيل إصابتين جديدتين في صفوف موظفي السفارة، حيث تم اغلاق السفارة بدءا من اليوم ولغاية 3 ايام لتعقيم السفارة، وسيخضع طاقم السفارة للفحص الطبي، والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في الجمهورية السلوفاكية.

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#وزارة الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #وباء كورونا

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