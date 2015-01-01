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منزل معكوس يجذب السياح (صور)

الإثنين 21 فبراير 2022 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
منزل معكوس يجذب السياح (صور)



وكالات / سما /

يتوافد السياح لرؤية معلم سياحي جديد فريد من نوعه في كولومبيا، هو منزل من طابقين على سقفه، مع سيارة حمراءأمامه على الظهر.

وبني المنزل في بلدة غواتافيتا الكولومبية قرب العاصمة بوغوتا. وداخل المنزل، المعروف باسم كازا لوكا، البيت المجنون، يمشي الزوار على السقف بينما يوضع الأثاث فوقها.

وصمم العقار مالكه النمساوي، فريتز شال، الذي يعيش في كولومبيا مع عائلته. وقال شال: "نظر لي الجميع وكأني مجنون، ولم يصدقوني عندما قلت، سأبني منزلاً معكوساً".

واستلهم شال البيت أثناء زيارة إلى النمسا مع أحفاده في 2015، حين رأى منزلًا مشابهاً.

وافتتح المنزل للجمهور في يناير(كانون الثاني)، وقالت إحدى الزائرات، لينا غوتيريز "أُصبنا بالجنون من جائحة كورونا، وخرجنا للتو من الإغلاق، لذا فإن هذا يساعد الناس على قضاء لحظات من الاسترخاء".

وظهرت منازل رأساً على عقب في جميع أنحاء العالم في السنوات الماضية بما في ذلك في المملكة المتحدة، وأطلق أول فندق معكوس في بورنماوث في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

أما في فانكوفر الكندية فتوجد كنيسة على سقفها، أما في ويسكونسن الأمريكية فيوجد نموذج معكوس للبيت الأبيض، حسب ديلي ميل البريطانية.

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