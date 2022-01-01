  1. الرئيسية
  2. الصحة

وزارة الصحة توضح سبب سحب نوع من الحليب من الأسواق

الإثنين 21 فبراير 2022 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة توضح سبب سحب نوع من الحليب من الأسواق



رام الله / سما /

 أوعزت وزارة الصحة لمدرائها والمستشفيات بالإيعاز بسحب حليب الرضع “سيميلاك” من الأسواق الفلسطينية.

وبحسب تعميم للوزارة، فإنه تم الإيعاز للمدراء والمستشفيات، بإرجاع ما لديهم من التشغيلات الواردة في كتاب شركة التوريدات والخدمات الطبية إلى مستودعات الأدوية المركزية، ليتسنى إرجاعها إلى المصدر، والإيعاز للصيدلاني الميداني التأكد من خلو الأسواق من التشغيلات المذكورة وسحبها إن وجدت.

وأشارت إلى أن هذا الإيعاز جاء بعد توصية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن السيميلاك من إنتاج شركة ABBOTT يحتوي على نوع من البكتيريا الخطيرة بعد تقديم 4 شكاوى بذلك من قبل مواطنين أميركيين ما تسبب بإصابات خطيرة وحالة وفاة لأطفال تعرضوا لجرثومة Chronobacter sakazaki or Salmonella Newport

وأوضحت أن الفحص لم يظهر وجود الجرثومتين في الحليب، فيما أكدت شركة التوريدات بأن بقية منتجات Abbott الغذائية الأخرى– أو منتجات سيميلاك- لن تتأثر بهذا السحب وهي آمنة للاستهلاك.

وأوضحت الصحة أن هذا الحليب علاجي يُصرف بوصفة طبية للأطفال الذين يُعانون من نوع من أنواع الحساسية، وهو مختلف عن السيميلاك العادي الذي يُباع للجمهور في الصيدليات.

الأكثر قراءة اليوم

منخفض جوي جديد يلوح في الأفق

مع من ستقف "إسرائيل" إذا اندلعت حرب بين روسيا وأكرانيا ؟ لابيد يجيب

حماس تصدر بيانا بشأن ادراج " م.ت.ف" ضمن دوائر دولة فلسطين

واللا العبري: هكذا يخطط حزب الله لمهاجمة "إسرائيل" في يوم الحساب

لهذا السبب.. حكومة بينيت تتجنب الدخول في مواجهة مع غزة

غانتس من مؤتمر ميونخ: لن يكون للفلسطينيين مستقبلا دولة بل "كيان"

بن فرحان لصحيفة عبرية: إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل مرهون بهذا الشئ ..

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع

الصحة : 19 حالة وفاة و 2371 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

تلغرام

جيش الاحتلال يعترف لأول مرة بوقوفه خلف قناة عبر تطبيق “تلغرام” في مواجهة غزة

بن فرحان لصحيفة عبرية: إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل مرهون بهذا الشئ ..

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و967 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاتصالات الفلسطينية