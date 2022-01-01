استخدام متجر "لينكد إن" الجديد ومميزاته

وكالات / سما /

بدأت منصة "لينكد إن" باختبار واجهة متجر جديد لعرض المهارات وتوصيل المستخدمين ببعضهم. وقد أمضت المنصة فترة كبيرة في اختبار هذا المتجر، الذي بدأ مع بداية العام الحالي.

وأعلنت المنصة منذ بضعة أيام عن إطلاق خاصية متجر "لينكد إن" للمهارات والوظائف حول العالم ولجميع المستخدمين.

استخدام المتجر الجديد

يمكن لأي مستخدم في "لينكد إن" أن يدخل إلى متجر الخدمات الجديد ويبدأ بالعمل من خلاله. وتعمل المنصة على توصيل أصحاب العمل والشركات بالمهارات والموظفين المناسبين للعمل معهم.

وتقوم المنصة بذلك بناءً على المهارات والخبرات الموجودة لدى كل مستخدم والمهارات التي يطلبها صاحب العمل. ويمكنك تجهيز صفحة المتجر الخاصة بك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى صفحة مزودي الخدمات ومتجر المهارات عبر استخدام الرابط التالي. ومن ثم سجل الدخول باستخدام حساب "لينكد إن" الخاص بك، وتجد الموقع مقسمًا لقسمين.

يحتوي القسم الأول على مجموعة من المشاريع المتنوعة لأصحاب الأعمال ليبحثوا فيها عن الموظفين المثاليين. بينما يساعدك القسم الثاني على التقديم للوظائف المتاحة وتسجيل مهاراتك المختلفة في المنصة.

وتختلف طريقة استخدام المنصة لكل نوع من الأعمال، حيث تجد واجهة مختلفة إن كنت تبحث عن عمل أو موظف.

مميزات المتجر الجديد

يقدم متجر "لينكد إن" الجديد مجموعة مميزات متنوعة للمستخدمين سواءً كانوا يبحثون عن عمل أو يرغبون في توظيف أحدهم. وتشمل الأمور التالية:

عرض خدماتك بطريقة احترافية أفضل. تستطيع عبر المتجر عرض مهاراتك المتنوعة وخدماتك التي تقدمها بطريقة احترافية، وبالتالي تساعدك على الوصول إلى العملاء بصورة أفضل.

كما يضم "لينكد إن" مجموعة كبيرة من العملاء المحتملين وذي السمعة الجيدة، لذلك فإنك تستطيع الوصول إلى وظائف مناسبة.

فرصة أكبر في الاكتشاف

يوفر لك المتجر الجديد فرصة أكبر في الاكتشاف عبر المنصة دون أن تكون نشطًا عليها. ويسمح للشركات بعرض الخدمات المناسبة للمنطقة المحيطة بهم، وبالتالي الوصول إلى أفضل المهارات فيها.

إدارة مشاريعك بطريقة أفضل

تستطيع إضافة أكثر من مشروع إلى المتجر الجديد وتعيين موظفين مختلفين لهذه المشاريع. ويمكنك إدارة مشاريعك وعرضها في واجهة سهلة وبسيطة والوصول إلى جميع الموظفين بسهولة.

كما يضم المتجر خاصية جديدة تسمح لك بترك انطباعات عن المستخدمين أو مقدمي الخدمات.