اتحاد السلة يحدد موعداً رسمياً لنهائي كأس غزة

غزة / سما /

كشف خليل أبو شمالة نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة عن تحديد موعد نهائي بطولة كأس غزة التي تحمل اسم المرحوم عبدالله الكرنز .

وأكد أبو شمالة أن لقاءات نصف نهائي بطولة الكأس ستنطلق السبت 2/26 بلقاء يجمع بطل المجموعة الأولى خدمات المغازي مع ثاني المجموعة الثانية الذي لم يُحدد بعد .

وسيجري اللقاء الثاني يوم الأحد 2/27 ويجمع وصيف المجموعة الأولى خدمات البريح مع متصدر المجموعة الثانية .

و أضاف أبو شمالة أن اللقاء الختامي للبطولة سيكون يوم الأربعاء 3/2 وسط ترتيبات خاصة، مؤكدا أن جميع اللقاءات ستنطلق في تمام الساعة 5:30 و جميعها على صالة الشهيد سعد صايل متمنياً التوفيق لجميع الأندية.