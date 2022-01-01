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اتحاد السلة يحدد موعداً رسمياً لنهائي كأس غزة

الإثنين 21 فبراير 2022 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد السلة يحدد موعداً رسمياً لنهائي كأس غزة



غزة / سما /

كشف خليل أبو شمالة نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة عن تحديد موعد نهائي بطولة كأس غزة التي تحمل اسم المرحوم عبدالله الكرنز .

وأكد أبو شمالة أن لقاءات نصف نهائي بطولة الكأس ستنطلق السبت 2/26 بلقاء يجمع بطل المجموعة الأولى خدمات المغازي مع ثاني المجموعة الثانية الذي لم يُحدد بعد .

وسيجري اللقاء الثاني يوم الأحد 2/27 ويجمع وصيف المجموعة الأولى خدمات البريح مع متصدر المجموعة الثانية .

و أضاف أبو شمالة أن اللقاء الختامي للبطولة سيكون يوم الأربعاء 3/2 وسط ترتيبات خاصة، مؤكدا أن جميع اللقاءات ستنطلق في تمام الساعة 5:30 و جميعها على صالة الشهيد سعد صايل متمنياً التوفيق لجميع الأندية.

#كأس غزة #نهائي كأس غزة #اتحاد السلة #كرة السلة

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