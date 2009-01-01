مقابلة مع رئيس “جمهورية دونيتسك الشعبية” تُفجر أزمة بين كييف وتل أبيب .. ماذا قال؟

القدس المحتلة / سما /

أثارت مقابلة بثتها قناة إسرائيلية رسمية، مع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية “المعلنة من جانب واحد”، أزمة بين كييف وتل أبيب.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن قناة”كان” بثت مساء أمس الأول السبت مقابلة مع دينيس بوشيلين، قال فيها إن أوكرانيا تتجه للحرب، وإنه لا يستبعد أن يطلب مساعدة روسيا.

وقالت القناة مساء الأحد، إن السفارة الأوكرانية في تل أبيب أعربت عن انزعاجها من نشر المقابلة، وطالبت بحذفها من الشبكة العنكبوتية.

وأضافت السفارة أنها تدين بشدة ما أقدمت عليه القناة الإسرائيلية من بث ما وصفتها بأنها “دعاية روسية استعرضت رواية كاذبة لما يحدث في أوكرانيا، وتقوض محاولات التهدئة”.

وتابعت سفارة كييف في تل أبيب: “هذه ليست حرية تعبير وإنما صب الزيت على النار”.

وفي سياق متصل، توجه نائب وزير الخارجية الأوكراني لسفير إسرائيل لدى كييف ميخال برودسكي، وطلب منه المساعدة في إزالة المقابلة من موقع القناة.

وبحسب “كان”، لم تستجب إسرائيل لذلك.

وكان بوشيلين قال في مقابلة متلفزة مع القناة الإسرائيلية إن “أوكرانيا تتجه للحرب. من المحتمل جدا أن تنوي أوكرانيا الشروع في مواجهة عسكرية والهجوم”.

وأضاف: “الكرة في ملعب أوكرانيا، ولا نستبعد أنه في ظروف معينة، إذا قُتل مدنيون، فسيتعين علينا طلب مساعدة روسيا”.

وأضاف: “لست بحاجة إلى تعليم الإسرائيليين الذين يفهمون جيدا ما يعنيه العيش في ظل التهديدات الإرهابية. هذا هو الوضع الذي نعيش فيه في ظل أوكرانيا التي يتبنى بعض قادتها آراء النازيين الجدد”.

واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين “المعلنتين من جانب واحد” اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك وقف إطلاق النار.