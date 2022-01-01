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بيكيه السبب وراء رحيل راموس عن ريال مدريد!

الإثنين 21 فبراير 2022 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيكيه السبب وراء رحيل راموس عن ريال مدريد!



وكالات / سما /

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن تفاصيل مثيرة في كواليس رحيل سيرجيو راموس عن ريال مدريد في الصيف الماضي، وانتقاله بعد ذلك إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وفشل راموس في التوصل لاتفاق مع ريال مدريد فيما يتعلق بتجديد العقد، وذلك بسبب الخلاف على مدة العقد والراتب السنوي. ورغم أن المدافع الإسباني وافق في نهاية المطاف على شروط النادي، لكن الإدارة أبلغته أن صلاحية العرض قد انتهت، وهو الأمر الذي جعله يغادر النادي بشكلٍ حر وصادم.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الخلاف بدأ بين ريال مدريد وراموس عندما علم الأخير بالراتب الذي يتقاضاه جيرارد بيكيه في برشلونة، والذي تدعي بعض المصادر أنه يتحصل على 28 مليون يورو سنوياً.

ورغم أن جيرارد بيكيه نفى هذه الادعاءات، وكذلك إدارة برشلونة، لكن راموس أدرك أن زميله السابق في المنتخب يحصل على راتب أكبر من الذي يتقاضاه في ريال مدريد، وهو الأمر الذي أزعجه كثيراً، بحكم أن يقدم للفريق الملكي إضافة أكبر من التي يقدمها بيكيه للبرسا.

وأضاف التقرير أن راموس علم من مصادره الخاصة الراتب الذي يحصل عليه بيكيه في برشلونة، وطلب من إدارة ريال مدريد الحصول على نفس الراتب أو أعلى بقليل، لكن فلورنتينو بيريز رفض الأمر بشكل قاطع، حتى وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود في النهاية.

#ريال مدريد #برشلونة #جيرارد بيكيه #سيرجيو راموس #باريس سان جيرمان

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