موقف مُثير لمانشستر يونايتد من فكرة رحيل رونالدو

وكالات / سما /

لم تكن عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد بالطريقة التي انتظرها جمهور الشياطين الحُمر، فنتائج الفريق ليست مُقنعة لهم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، ولايزال تأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل محل شك في ظل الصراع المُشتعل على مراكز المُربع الذهبي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فإن مانشستر يونايتد لن يقف في طريق رونالدو إذا أراد الرحيل عن الفريق الصيف المُقبل، رغم أن عقده يمتد حتى 2023.

وأبدى رونالدو خلال الفترة الأخيرة امتعاضه من مستوى الفريق خلال مُباريات الدوري الإنجليزي، وهو ما فتح باب لكثير من الانتقادات التي طالته من أساطير النادي.

وأشار التقرير إلى أن النجم البرتغالي يُريد مُواصلة اللعب في أوروبا حتى نهاية مسيرته مع كرة القدم وذلك خلال السنوات المُقبلة.

وكان رونالدو قد عاد إلى اليونايتد في أغسطس الماضي قادماً من يوفنتوس، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق في 28 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 15 هدفاً، وصنع 3 أهداف لزملائه.