فيديو.. برشلونة يسحق فالنسيا برباعية في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

حقق فريق برشلونة مساء أمس الأحد فوزاً مهماً وكبيراً على مضيفه فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

واستضاف فريق فالنسيا منافسه برشلونة على ملعبه “الميستايا”، ونجح أبناء المدرب تشافي هيرنانديز في تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق برباعية.

وكان الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج صفقة برشلونة الشتوية هو نجم المباراة عن جدارة واستحقاق وهذا عقب تسجيله هدفين.

وافتتح الجابوني أوباميانج مهرجان أهداف برشلونة بالدقيقة 23 من عمر الشوط الأول عقب تمريرة جوردي ألبا السحرية.

وفي الدقيقة 32، نجح الهولندي فرينكي دي يونج في تسجيل هدف برشلونة الثاني، وبعدها بست دقائق عاد الجابوني بيير إيميريك أوباميانج من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثلاثية نظيفة.

وحاول فالنسيا العودة بالنتيجة عبر إحراز هدفه الأول بالدقيقة 52 من عمر اللقاء عبر اللاعب الإسباني سولير، ولكن عاد البرسا لتسجيل هدفه الرابع عن طريق بيدري بالدقيقة 63، لينتهي اللقاء بفوز البرسا بأربعة أهداف مقابل هدف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 42 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 30 في المركز الثاني عشر.