بوتشيتينو يُحدد سبب خسارة باريس سان جيرمان الكبيرة أمام نانت

وكالات / سما /

أوضح المدرب الأرجنتيني موريسيو بوتشيتينو سبب خسارة باريس سان جيرمان الكبيرة أمام نانت 31 ضمن منافسات الدوري الفرنسي مساء يوم السبت.

خسر باريس سان جيرمان بنتيجة مفاجئة بعد أيام من التفوق على ريال مدريد بهدف في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ،لكن لا يبدو وأن البي إس جي في أزمة على صعيد الليج آ حيث يبتعد بفارق 13 نقطة عن أولمبيك مارسيليا أقرب منافسيه على صدارة جدول الترتيب.

قال بوتشيتينو للقناة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان بعد المباراة : “نحن نشعر بالاستياء حقاً، نشعر بخيبة أمل من النتيجة لأننا لم نلعب بشكلٍ سئ وكانت هناك العديد من الإيجابيات”.

استطرد: “لقد خسرنا المباراة بسبب بعض اللحظات التي لعب فيها نانت بشكلٍ فعال للغاية في الهجوم وكانوا حاسمين أمام المرمى، ونحن لم نستغل الفرص المتاحة لنا، ولقد دفعنا ثمن ذلك”.