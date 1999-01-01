مورينيو يعود لإثارة الجدل بلفتة ضد حكم مباراة روما و فيرونا .. فيديو

وكالات / سما /

قام الحكم لوكا باريتو بطرد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد اعتراضاته المتكررة أثناء مباراة روما وفيرونا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 22 على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وجه مورينيو إشارة لحكم المباراة فسرها الكثيرين بأنه يقصد بها والده جيانلويجي باريتو الحكم الإيطالي السابق والذي كان أحد المسؤولين عن تعيين الحكام في الفترة ما بين عام 1999 و2005، والذي تعرض للإيقاف ضمن أحداث قضية كالتشيو بولي التي تم إسقاط يوفنتوس بعدها للدرجة الثانية.

تأخر روما في النتيجة أمام فيرونا بعد 20 دقيقة بهدفين من أنتونين باراك وأدريان تاميز، لكنه عاد بهدفين من كريستيان فولباتو وإدواردو بوف لاعبي فريق الشباب اللذين استعان بهما المدرب البرتغالي في ظل إصابات لعدد من اللاعبين الأساسيين مثل الشعراوي و نيكولو زانيولو.

قام مورينيو بردود فعل غاضبة على حكم المباراة وكان مستاءاً للغاية من تكرر سقوط بعض لاعبي هيلاس فيرونا على أرض الملعب في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة أخرى من مورينيو حينما وصلت له الكرة على الخط الفني وقام بتسديدها نحو المدرجات، وذلك قبل أن يقم بتلك الإيماءة المثيرة للجدل تجاه الحكم الذي قام بطرده قبل نهاية المباراة بعدة دقائق.

يحتل روما حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة ويأتي خلف يوفنتوس صاحب المركز الرابع والذي في رصيده 47 نقطة.