سحب حليب “السيميلاك” من الأسواق الفلسطينية

رام الله / سما /

قررت وزارة الصحة سحب حليب الرضع “سيميلاك” من الأسواق الفلسطينية.

ويأتي سحب المنتج، بسبب توصية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن السيميلاك من إنتاج شركة ABBOTT يحتوي على نوع من البكتيريا الخطيرة.

وأمس الأحد، قررت الصحة الإسرائيلية سحب جميع منتجات حليب السيميلاك المشتبه بوجود مواد مضرة بها، وذلك بعد نقل 4 أطفال ووفاة آخر بالولايات المتحدة.

وأوضحت تقارير عبرية، أن المنتجات التي تصرف وفق وصفة طبية يشتبه بوجود بكتيريا بها، أثارت الذعر بكافة أنحاء الولايات المتحدة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية سحب إحدى منتجات السيميلاك، التي تباع وفق وصفات طبية للأطفال المصابين بأمراض معينة.