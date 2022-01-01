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وفاة رجل "من شدة الفرح" بعد إلغاء حكم الإعدام بحقه في ايران

الأحد 20 فبراير 2022 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة رجل "من شدة الفرح" بعد إلغاء حكم الإعدام بحقه في ايران



طهران/سما/

توفي رجل إيراني مدان بتهمة القتل "من شدة فرحه" بعد أن سمع خبر العفو عنه من قبل أولياء ضحيته، وفق ما ذكرته صحيفة "همشهري" الحكومية الإيرانية اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة إن "رجلا يدعى أكبر من سكان مدينة بندر عباس جنوب إيران ارتكب جريمة قتل، ومنذ 18 عاما كان يكافح كابوس المشنقة طوال هذا الوقت".

وأضافت أن "أكبر البالغ 55 عاما، عندما سمع أن والدي الضحية قد سامحاه، أصيب بجلطة لشدة فرحه، وفقد حياته بعد ساعة من نقله إلى المستشفى لتنتهي حياته إلى الأبد".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على القضية أن أكبر قضى كل هذه السنوات في خوف من تنفيذ حكم الإعدام بحقه بسبب ارتكابه جريمة القتل وهو في سن 37 عاما، مضيفة أنه بعد جهود من قبل مسؤولي مجلس تسوية المنازعات والمشاكل في بندر عباس، تمكنوا من إقناع أهل الضحية والحصول على موافقة العفو عن أكبر.

#ايران

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