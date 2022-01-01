"إسرائيل" تسمح بدخول السياح بغض النظر عن حالة التطعيم ضد كورونا

القدس المحتلة/سما/

من المقرر أن تسمح "إسرائيل" لجميع السياح دخول البلاد بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا، اعتبارًا من أول مارس آذار.



وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستبدأ في السماح لجميع السائحين، بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا لقاحا مضادا لكوفيد-19، بدخول البلاد اعتبارًا من أول مارس آذار.



وأضاف البيان أن الدخول إلى إسرائيل سيظل يتطلب إجراء اختباري فحص للكشف عن المرض، أحدهما قبل السفر والآخر عند الوصول إلى إسرائيل.



ولا يُسمح حاليًا سوى للأجانب الذين تم تطعيمهم بدخول البلاد.