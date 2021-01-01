حكومة الاحتلال تصادق على رفع الحد الأدنى للأجور ليصل الى 6000 شيكل

القدس المحتلة/سما/

أقرت الاحتلال الاسرائيلي بعد ظهر اليوم، خطة وزيرة الاقتصاد اورنا باربيفاي، لرفع الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى ستة آلاف شيكل شهريًا، بصورة تدريجية حتى عام 2025.



ووفقًا لإذاعة كان العبرية، فقد عارض وزراء حزبي العمل وميرتس الخطة، قائلين: "إنها لن تؤدي، إلى تحسين أوضاع الطبقات المعوزة، بل العكس".



وعرضت المسؤولة في وزارة المالية الإسرائيلية، شيرا غرينبرغ, معطيات نمو الاقتصاد في عام 2021، وأثنى رئيس الحكومة نفتالي بينيت، على هذه المعطيات، قائلًا: إن "هذه الإنجازات، هي ثمرة جهود عمل الحكومة الجديدة".



وتساءل وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، موجهًا كلامه إلى مسؤولي وزارة المالية: "إذن يوجد مال".