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النقب: إصابة حرجة لطفل رفسه حمار

الأحد 20 فبراير 2022 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقب: إصابة حرجة لطفل رفسه حمار



النقب/سما/

 أُصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، بجراح حرجة، جرّاء تعرّضه لرفسة حمار في النقب، مساء اليوم الأحد.

وتعرّض الطفل لإصابة حرجة في منطقة الرأس، ونُقِل إلى شارع رقم 40 بالقرب من متسبي رمون، حيث تواجد هناك طاقم طبيّ قدّم له الإسعافات الأولية.


ونقل الطاقم الطبيّ، الطفل إلى مشفى “سوروكا” في بئر السبع، بواسطة مروحية، لاستكمال تلقي العلاج.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ، واصفا اللحظات الأولى لإصابة الطفل: “لقد أحضروا لنا طفلا فاقدا للوعي ويعاني من إصابة شديدة في الرأس، وكان بلا نبض ولا يتنفس”.

وأضاف: “بدأنا على الفور في إجراء عمليات إنعاش متقدمة له… ونقلناه إلى مروحية أخلته مع الاستمرار في إجراء عمليات الإنعاش، فيما كانت حالته حرجة”.

هذا، وتُعدّ منطقة النقب أكثر المناطق في البلاد التي يقع الأطفال فيها ضحايا للإصابات والوفاة في حوادث مختلفة.

#النقب

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