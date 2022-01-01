الصحة العالمية تحذر: الوباء لم ينته ويجب على العالم توقع ظهور "متغيرات أكثر خطورة"‏

وكالات/سما/

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن جائحة "كوفيد-19" لم ‏تنته بعد، وقال إن هناك احتمالية لوجود متغيرات جديدة.‏



وقال غيبريسوس للحاضرين في كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، يوم الجمعة الماضي، إن التطعيمات وحقيقة أن متحور "أوميكرون" أصبح المتحور الأقل خطورة "يقودان إلى رواية خطيرة مفادها أن الوباء انتهى، لكن الوضع ليس كذلك، ليس عندما يموت 70 ألف شخص أسبوعيا من مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه".



وتابع: "ليس عندما لا يتلقى 83 في المئة من سكان أفريقيا جرعة واحدة من اللقاح، ليس عندما تستمر النظم الصحية في الضغط والتصدع تحت عبء الحالات، ليس عندما يكون لدينا فيروس شديد الانتقال ينتشر دون رادع تقريبا، مع القليل من المراقبة لتتبع تطوره".



كما حذر غيبريسوس في كلمته من أن العالم يجب أن يستعد لاحتمال ظهور المزيد من المتغيرات.



وقال: "في الواقع الظروف مثالية لظهور المزيد من المتغيرات الأكثر خطورة والأكثر قابلية للانتقال".

وتشير البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز إلى أنه يتم تطعيم أكثر من 65 في المئة من إجمالي سكان أمريكا بالكامل ضد فيروس "كورونا" المستجد، سواء بجرعتين من لقاح "فايزر-بيونتيك" أو "موديرنا"، أو جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون".



وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا بلقاح ضد "كوفيد-19" لمن هم في سن الخامسة وما فوق.