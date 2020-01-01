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قرقاش: الاتفاقيات الإبراهيمية حطمت الحواجز التي تراكمت عبر سنوات في المنطقة

الأحد 20 فبراير 2022 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش: الاتفاقيات الإبراهيمية حطمت الحواجز التي تراكمت عبر سنوات في المنطقة



أبوظبي/سما/

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن ‏‏"الاتفاقات الإبراهيمية كسرت العديد من الحواجز النفسية المتراكمة عبر السنوات في منطقتنا".‏
وأشار في كلمة افتراضية له بمؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا أن "الاتفاقيات الإبراهيمية تعتبر أحد أكبر التطورات الاستراتيجية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.


وقال إن "المنطقة كانت بحاجة إلى أجندة للتسامح، والاتفاقيات الإبراهيمية نجحت في ذلك".

وأضاف: "لقد عانينا خلال العقد الماضي بسبب أجندة سياسية وتصادمية، لكن الاتفاقيات الإبراهيمية أحبطتها".


وشدد قرقاش أن "الدور الأمريكي كان أساسيا ومحوريا جدا في إبرام الاتفاقيات الإبراهيمية".

وأوضح المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة أن "إقامة علاقات مع إسرائيل تجعل الوضع في المنطقة أكثر واقعية"، موضحا: "يجب أن نواجه ونعالج التحديات الحقيقية التي تعاني منها المنطقة".


ولفت إلى أن "التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أولوية".


وأكد أن "الموقف السياسي الإماراتي إزاء القضية الفلسطينية راسخ ويعتمد في الأساس على الحوار والنقاش للتغلب على أي خلافات".


ووقعت إسرائيل منتصف سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، فيما يعرف بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية"، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

#أنور قرقاش #الامارات #الاتفاقيات الابراهيمية

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