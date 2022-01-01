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فيديو: صحفي أوكراني يضرب سياسيا مؤيدا لروسيا على الهواء مباشرة

الأحد 20 فبراير 2022 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: صحفي أوكراني يضرب سياسيا مؤيدا لروسيا على الهواء مباشرة



كييف/سما/

ضرب الصحفي الأوكراني يوري بوتوسوف، السياسي الأوكراني نيستور شوفريتش، على الهواء مباشرة، خلال البرنامج الحواري "حرية التعبير".
تم تخصيص الحلقة لتصعيد الصراع الأخير في دونباس، تمت دعوة ممثلين عن القوى السياسية الموالية لروسيا إلى الاستوديو.


في مرحلة ما، لم يستطع الصحفي يوري بوتوسوف، الذي كان من بين الضيوف، تحمل الأمر "استفزازات شوفريتش" حسب رأيه، مما أدى إلى اشتباك بالأيدي، بحسب ما ذكر موقع "dozor".

واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (المعلنتين من جانب واحد) اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشيبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.

#اوكرانيا #روسيا

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