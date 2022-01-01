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شاهد: لحظة استهداف وزير أوكراني وصحفيين بقذائف

الأحد 20 فبراير 2022 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: لحظة استهداف وزير أوكراني وصحفيين بقذائف



كييف/سما/

بثت وسائل إعلام أوكرانية لقطات للحظة تعرض وزير الداخلية دنيس موناسترسكي، وفريق من 25 صحفيا أجنبيا، لقصف مدفعي، خلال جولة لهم بالقرب من إقليم دونيتسك، الذي أعلن انفصاله عن كييف.

وتظهر اللقطات هروب الوفد الذي كان يتجول بالمنطقة، ومحاولاتهم مرارا الاحتماء من القذائف التي كانت تنهال على المنطقة بكثافة ويسمع صوتها في الفيديو.


وجرى على الفور نقل الوزير بواسطة حمايته إلى مكان آخر، في حين دخل الصحفيون إلى ملجأ للجيش الأوكراني في المنطقة، للاحتماء من القذائف التي استمرت بالسقوط، حتى تمكنوا من الانسحاب من المكان بسلام.

من جهته، قال الجيش الأوكراني، في بيان، إن قصفاً في ساعة مبكرة من صباح السبت، أدى إلى مقتل جندي في الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة من منطقة دونيتسك.

وأكد البيان أن القوات الانفصالية كانت تضع قذائف مدفعية في مناطق سكنية، في محاولة لاستفزاز رد الجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق السبت، أعلن انفصاليو دونيتسك ولوغانسك، الموالون لروسيا، التعبئة العامة، على خلفية التوتر العسكري في منطقة دونباس شرقي البلاد.


وجاءت التعبئة العامة وسط عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون في منطقتي دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا المجاورة

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#أوكرانيا #وزير أوكراني

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