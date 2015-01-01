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مصر تصدر بيانا عاجلا ضد إثيوبيا على خلفية بدء توليد الكهرباء من سد النهضة

الأحد 20 فبراير 2022 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تصدر بيانا عاجلا ضد إثيوبيا على خلفية بدء توليد الكهرباء من سد النهضة



القاهرة/سما/

أعلنت مصر، اليوم الأحد، أن بدء تشغيل سد النهضة يعتبر إمعانا إثيوبيا في خرق أديس أبابا التزاماتها بموجب اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.


جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم تعقيبا على إعلان إثيوبيا في وقت سابق من الأحد عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد.

وأشار البيان إلى أن مصر تؤكد "على أن هذه الخطوة تعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.

الجدير بالذكر أن إثيوبيا أعلنت اليوم بدء توليد الكهرباء من سد النهضة.

#مصر #اثيوبيا #سد النهضة

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