  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس الوزراء البريطاني: روسيا تخطط لأكبر حرب في أوروبا منذ 1945

الأحد 20 فبراير 2022 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء البريطاني: روسيا تخطط لأكبر حرب في أوروبا منذ 1945



وكالات - سما-

حذر السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، من أن الأدلة تشير إلى أن روسيا تخطط "لأكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945"، لافتاً إلى أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن روسيا تعتزم شن غزو سيطوق العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال جونسون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ اليوم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الزعماء الغربيين بأن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن القوات الروسية لم تكن تخطط لدخول أوكرانيا من الشرق عبر منطقة /دونباس/ فقط، بل من بيلاروسيا والمنطقة المحيطة بكييف.

وأضاف "أن المملكة المتحدة ستفرض عقوبات بعيدة المدى على روسيا أكثر مما تم اقتراحه من قبل، موضحاً أن بلاده والولايات المتحدة ستوقفان الشركات الروسية عن المتاجرة بالجنيه الاسترليني والدولار، وهي خطوة سيكون لها تأثير شديد."

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الغزو الروسي لا يزال وشيكاً، قال جونسون إنه يخشى أن هذا هو ما تشير إليه الأدلة.

وقد حذر المسؤولون الغربيون في الأسابيع الماضية، من أن روسيا قد تستعد لغزو أوكرانيا في أي وقت، ولكن موسكو نفت هذه المزاعم، قائلة إن القوات الروسية متواجدة لإجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.

وتشير آخر تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن ما بين 169 ألفا و190 ألف جندي روسي، يتمركزون الآن على طول الحدود الأوكرانية، في كل من روسيا وبيلاروسيا المجاورة، وتشمل هذه الأرقام المتمردين في شرق أوكرانيا.

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء: أول موسوعة تاريخية لعائلات مدينة غزة في السجلات العثمانية

حماس تعقب على حديث "مواتي" حول التقدم في المفاوضات لإتمام صفقة الأسرى

تعرف على "حسان" الذي حملت اسمه الطائرة المسيرة التي حلقت فوق فلسطين 40 دقيقة (صور)

غزة: فوز قائمة "القدس" في انتخابات نقابة المهندسين

فوز محمد عرفة بمنصب نقيب المهندسين في قطاع غزة

علاء مبارك يعلق على تصريحات إعلامي وصف "الإسراء والمعراج" بالقصة الوهمية

"الضمير" تكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل مواطنة على يد زوجها في غزة

الأخبار الرئيسية

سلطة

صحيفة عبرية: من كييف إلى دمشق.. حين تجد "إسرائيل" نفسها ترقص في عرسين

يديعوت: تضاؤل ​​قوة السلطة الفلسطينية في الضفة يدعو للقلق

الشيخ

مواجهات في "الشيخ جراح".. و بن غفير يقتحم الحي (فيديو)

سسس

صحيفة روسية: أين ستقف "إسرائيل" من أزمة أوكرانيا ؟

تقديرات إسرائيلية متباينة بشأن الطائرات المسيرة لـ"حزب الله"... وغانتس يتوعد

الاتصالات الفلسطينية