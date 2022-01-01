رسالة روسية للرئيس الأوكراني تتحدث عن أمر "كارثي"

موسكو/سما/

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسي، ماريا زاخاروفا، أن عدم استيعاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فكرة أن الغرب لا يحتاج لأوكرانيا قوية، بأنه" كارثة للدولة".

وأضافت زاخاروفا: "إن عدم الفهم من قبل رئيس أوكرانيا بأن الغرب لا يحتاج إلى (أوكرانيا) دولة قوية، وأن سبب منحها الأموال هو فقط ضمن شروط تنفيذ كييف للإصلاحات.. هو كارثة للدولة".

أعربت الدول الغربية مؤخرا عن قلقها بشأن الإجراءات الروسية التي يزعم أنها خطيرة بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارا مثل هذه الاتهامات ، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، ومزاعم "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

كما شددت روسيا مرارا وتكرارا على أنها ليست طرفًا في النزاع الداخلي في أوكرانيا.