  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رسالة روسية للرئيس الأوكراني تتحدث عن أمر "كارثي"

الأحد 20 فبراير 2022 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة روسية للرئيس الأوكراني تتحدث عن أمر "كارثي"



موسكو/سما/

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسي، ماريا زاخاروفا، أن عدم استيعاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فكرة أن الغرب لا يحتاج لأوكرانيا قوية، بأنه" كارثة للدولة".

وأضافت زاخاروفا: "إن عدم الفهم من قبل رئيس أوكرانيا بأن الغرب لا يحتاج إلى (أوكرانيا) دولة قوية، وأن سبب منحها الأموال هو فقط ضمن شروط تنفيذ كييف للإصلاحات.. هو كارثة للدولة".

أعربت الدول الغربية مؤخرا عن قلقها بشأن الإجراءات الروسية التي يزعم أنها خطيرة بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارا مثل هذه الاتهامات ، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، ومزاعم "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

كما شددت روسيا مرارا وتكرارا على أنها ليست طرفًا في النزاع الداخلي في أوكرانيا.

#ماريا زاخاروفا #فولوديمير زيلينسكي #روسيا #كييف #الولايات المتحدة الأمريكية #أوكرانيا #أزمة اوكرانيا روسيا

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء: أول موسوعة تاريخية لعائلات مدينة غزة في السجلات العثمانية

حماس تعقب على حديث "مواتي" حول التقدم في المفاوضات لإتمام صفقة الأسرى

تعرف على "حسان" الذي حملت اسمه الطائرة المسيرة التي حلقت فوق فلسطين 40 دقيقة (صور)

غزة: فوز قائمة "القدس" في انتخابات نقابة المهندسين

فوز محمد عرفة بمنصب نقيب المهندسين في قطاع غزة

علاء مبارك يعلق على تصريحات إعلامي وصف "الإسراء والمعراج" بالقصة الوهمية

"الضمير" تكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل مواطنة على يد زوجها في غزة

الأخبار الرئيسية

سلطة

صحيفة عبرية: من كييف إلى دمشق.. حين تجد "إسرائيل" نفسها ترقص في عرسين

يديعوت: تضاؤل ​​قوة السلطة الفلسطينية في الضفة يدعو للقلق

الشيخ

مواجهات في "الشيخ جراح".. و بن غفير يقتحم الحي (فيديو)

سسس

صحيفة روسية: أين ستقف "إسرائيل" من أزمة أوكرانيا ؟

تقديرات إسرائيلية متباينة بشأن الطائرات المسيرة لـ"حزب الله"... وغانتس يتوعد

الاتصالات الفلسطينية