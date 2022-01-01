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إصابة ملكة بريطانيا بفيروس كورونا

الأحد 20 فبراير 2022 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة ملكة بريطانيا بفيروس كورونا



وكالات - سما-

 أعلن قصر باكينجهام، اليوم، عن إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس /كورونا/، مشيرا إلى معاناتها من "أعراض خفيفة".

وذكر القصر، في بيان، أنه من المتوقع أن تقوم الملكة، البالغة من العمر 95 عاما، ببعض المهام البسيطة من مقر إقامتها الحالي في قلعة /ويندسور/ خلال الأسبوع المقبل، وأنها "ستواصل الحصول على الرعاية الطبية واتباع كافة الإرشادات المناسبة".

وكانت الملكة قد قابلت الأسبوع الماضي نجلها وولي العرش البريطاني الأمير تشارلز، أمير ويلز، قبل أن يعلن عن إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي أيضا للمرة الثانية منذ بدء الجائحة.

وكانت الملكة إليزابيث قد احتفلت في السادس من الشهر الجاري باليوبيل البلاتيني لمرور 70 عاما على جلوسها على عرش المملكة المتحدة.

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