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(21) لاعباً .. آخر أخبار الانتقالات الشتوية في غزة - سما الإخبارية

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(21) لاعباً .. آخر أخبار الانتقالات الشتوية في غزة

الأحد 20 فبراير 2022 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
(21) لاعباً .. آخر أخبار الانتقالات الشتوية في غزة



غزة / سما /

بدأت أندية غزة التحرك في ميدان الانتقالات الشتوية الحالية التي تسبق انطلاق مرحلة الإياب من بطولات الدوري بجميع درجاته والمقرر في الخامس من شهر مارس القادم. 

  • المدافع فضل قنيطة يرحل عن فريقه أهلي النصيرات من الدرجة الأولى.

  • الأمل يتعاقد مع (4) لاعبين هم: نظمي الحولي، كرم الحلاق، أحمد قنن، محمد شقورة.

  • الزيتون يعلن التعاقد مع لاعب المجمع الإسلامي شادي بصلة.

  • أحمد العكاوي يحصل على الاستغناء من ناديه اتحاد خانيونس.

  • اليرموك يعلن تعاقده مع اللاعبين، يوسف حنون وعمر الدحدوح.

  • اتحاد دير البلح يتعاقد مع اللاعبين، أحمد الزريعي ونصار البحيري ومحمد المنايعة.

  • الاستقلال يتعاقد مع (5) لاعبين هم: عبد الله أبو تيلخ، علي القاضي، علي البابا، عبد الله موسى، خالد عيسي.

  • شباب الزوايدة يتعاقد مع لاعبي خدمات رفح، محمد أبو عمران "سريعو"، وإبراهيم جربوع.

  • المهاجم هيثم النجار يعود لناديه اتحاد خانيونس للظهور معه في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز.

  • المهاجم بلال عساف ينضم رسمياً لهلال غزة.

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