(21) لاعباً .. آخر أخبار الانتقالات الشتوية في غزة

بدأت أندية غزة التحرك في ميدان الانتقالات الشتوية الحالية التي تسبق انطلاق مرحلة الإياب من بطولات الدوري بجميع درجاته والمقرر في الخامس من شهر مارس القادم.
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المدافع فضل قنيطة يرحل عن فريقه أهلي النصيرات من الدرجة الأولى.
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الأمل يتعاقد مع (4) لاعبين هم: نظمي الحولي، كرم الحلاق، أحمد قنن، محمد شقورة.
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الزيتون يعلن التعاقد مع لاعب المجمع الإسلامي شادي بصلة.
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أحمد العكاوي يحصل على الاستغناء من ناديه اتحاد خانيونس.
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اليرموك يعلن تعاقده مع اللاعبين، يوسف حنون وعمر الدحدوح.
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اتحاد دير البلح يتعاقد مع اللاعبين، أحمد الزريعي ونصار البحيري ومحمد المنايعة.
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الاستقلال يتعاقد مع (5) لاعبين هم: عبد الله أبو تيلخ، علي القاضي، علي البابا، عبد الله موسى، خالد عيسي.
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شباب الزوايدة يتعاقد مع لاعبي خدمات رفح، محمد أبو عمران "سريعو"، وإبراهيم جربوع.
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المهاجم هيثم النجار يعود لناديه اتحاد خانيونس للظهور معه في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز.
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المهاجم بلال عساف ينضم رسمياً لهلال غزة.