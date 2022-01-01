"شباب الخليل" يستعيد صدارة دوري المحترفين مستفيدا من خسارة "المكبر" أمام "السموع"

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استعاد "شباب الخليل"، اليوم السبت، صدارة سلم الترتيب في دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه على متذيل الترتيب "مركز طولكرم" برباعية نظيفة، وخسارة "جبل المكبر" أمام "شباب السموع" بهدفين مقابل ثلاثة، في ختام مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري.

وعلى استاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل، قاد محمد الجعبري فريقه "شباب الخليل" لتحقيق الفوز على "مركز طولكرم" بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (31 و45 و61)، قبل أن يضيف تامر صيام الهدف الرابع في الدقيقة (84).

وعلى استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، سقط "جبل المكبر" أمام "شباب السموع" بهدفين مقابل ثلاثة. ونجح "السموع" في تسجيل فوزه الثاني على "جبل المكبر" هذا الموسم وبنفس النتيجة.

وافتتح "السموع" التسجيل في الدقيقة (29) عن طريق رامي مسالمة، قبل أن يضيف يوسف الأشهب الهدف الثاني في الدقيقة (36). وبعد ثلاث دقائق، نجح مهدي عيسى في تقليص النتيجة لجبل المكبر، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف لصالح "السموع".

وفي الشوط الثاني، استطاع "جبل المكبر" تسجيل هدف التعادل عن طريق هشام الصالحي في الدقيقة (79)، رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد مهدي عيسى بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (69). وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، نجح شاهر الطويل في تسجيل الهدف الثالث لشباب السموع في الدقيقة (84)، لتنتهي المباراة بفوز "السموع" بثلاثة أهداف لهدفين.

ومع ختام مباريات الأسبوع الخامس عشر، استعاد "شباب الخليل" الصدارة بـرصيد 37 نقطة، وتراجع "جبل المكبر" إلى المركز الثاني برصيد 35 نقطة، وعزّز "شباب السموع" موقعه في المركز الثالث رافعًا رصيده إلى 27 نقطة، في حين حل مركز بلاطة في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.