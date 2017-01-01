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طيار مصري يبهر الإنجليز بهبوط تاريخي في مطار لندن في دقيقة ونصف (فيديو)

الأحد 20 فبراير 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
طيار مصري يبهر الإنجليز بهبوط تاريخي في مطار لندن في دقيقة ونصف (فيديو)



وكالات / سما /

قال الكابتن وليد مراد، الطيار بشركة مصر للطيران، إن مركز العمليات في الشركة يوفر جميع المعلومات الخاصة بالرحلة عند تعيين الطيار ويتابعه من بداية الرحلة حتي نهايتها.

وأضاف وليد مراد خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز": "تم إبلاغي بالطقس السيئ في مطار هيثرو ووجود ثلوج هناك، وتم إبلاغي بالمطار البديل في حالة فشل هبوط الطائرة بسبب الطقس".

وأوضح مراد، أن الجميع يعرف أنها رحلة طيران، ولكن بالنسبة لنا هي مهمة نقوم بتأديتها على أكمل وجه، بالإضافة إلى تنفيذ جميع إجراءات السلامة من أجل الوصول بسلام.

وفي مداخلة عبر قناة "dmc"، قال:"أنا معملتش أي حاجة مش طبيعية، وأي زميل في الشركة كان سيفعل ما فعلته، كوننا مدربين على كل شيء طارئ..وأنا عملت الشغل اللى كان أي حد في مصر للطيران كان هيعمله".

ولفت إلى وجود جدول أعمال لكل طيار وخطط بديلة حال تعرضه لأي طارئ، مشيرا إلى أنه اتبع ما تم التدريب عليه والجدول المحدد له، وتابع:"إن كانت هناك إشادة بما قمت به فالفضل يعود إلى من دربوني.. أنا تدربت واتعلمت في القوات الجوية ومصر للطيران، والفضل يعود لمن دربنا".

ولاقى الهبوط الذي نفذه الكابتن وليد مراد، الذي قاد طائرة من طراز بوينغ 787 - 9 دريملاينر فى رحلتها رقم 777، إلى مطار هيثرو أمس السبت، لاقى إشادة عالمية، مع تأثر الطائرة بالطقس السيئ، لكنه استطاع تفادي ذلك وهبط بسلام، وفق ما أظهره فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على شكل واسع.

 

 

#طيار مصري #مطار لندن #وليد مراد #الطقس #مصر للطيران #الطيار

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