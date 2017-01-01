  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقرير: تأهب في إسرائيل على خلفية الأحداث في أوكرانيا

الأحد 20 فبراير 2022 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: تأهب في إسرائيل على خلفية الأحداث في أوكرانيا



القدس المحتلة / سما /

أفاد تقرير عبري بأن الوزارات الحكومية والجيش الإسرائيلي والوكالة اليهودية والهيئات الأخرى تستعد جميعها لاستيعاب موجة هجرة محتملة من أوكرانيا، في ظل الأحداث الأخيرة.

وكشف موقع "يسرائيل هيوم" عن علمه حول الاستعدادات التي انطلقت الأسبوع الماضي، وأنه تم وضع خطة طوارئ مفصلة استعدادًا لأي طارئ، حيث بادرت إلى هذه الخطوة، وزيرة الاستيعاب، بنينا تيمانو شاتا (من حزب كحول لافان)، التي ترأست أيضًا جلسات الاستماع الطارئة.

وبحسب الموقع، فقد حضر الاجتماعات وزير الشتات، نحمان شاي، والمدير العام لوزارة الإسكان، أفيعاد فريدمان، ورئيس قسم عمليات الجيش الإسرائيلي، أهارون حليوة، وممثلون عن اتحاد الفنادق، وممثلون عن قيادة الجبهة الداخلية، وسلطة السكان، وسلطة المطارات، وهيئات أخرى.

وتمت الإشارة إلى أن كلا من وزيري الدفاع والداخلية، بيني غانتس وأيليت شاكيد، وكذلك مقر الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء، شاركوا عن كثب في هذه الاجتماعات.

وأضاف موقع "يسرائيل هيوم" أنه "في هذه المرحلة، لا تتخذ إسرائيل إجراءات لتشجيع الهجرة، لكنها في الوقت نفسه تجري استعداداتها لوقت الحاجة إلى عملية واسعة النطاق لاستقدام واستيعاب الآلاف من الأشخاص بسرعة"، كما نقل عن مصدر مطلع قوله إنه "بحال وصل 5000 شخص إلى إسرائيل في أسبوع واحد، فإن ذلك يستوجب الاستعداد له، وإن هذه أعداد أكبر بكثير مما اعتادت عليه وزارة الاستيعاب والهيئات الأخرى"، لافتا إلى "ضرورة الاستجابة للمطالب المختلفة المتعلقة بالقادمين".

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء: أول موسوعة تاريخية لعائلات مدينة غزة في السجلات العثمانية

حماس تعقب على حديث "مواتي" حول التقدم في المفاوضات لإتمام صفقة الأسرى

تعرف على "حسان" الذي حملت اسمه الطائرة المسيرة التي حلقت فوق فلسطين 40 دقيقة (صور)

غزة: فوز قائمة "القدس" في انتخابات نقابة المهندسين

فوز محمد عرفة بمنصب نقيب المهندسين في قطاع غزة

"الضمير" تكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل مواطنة على يد زوجها في غزة

علاء مبارك يعلق على تصريحات إعلامي وصف "الإسراء والمعراج" بالقصة الوهمية

الأخبار الرئيسية

تقديرات إسرائيلية متباينة بشأن الطائرات المسيرة لحزب الله"... وغانتس يتوعد

15 وفاة و1928 إصابة جديدة بـ"كورونا" و5850 حالة تعاف في فلسطين

بينت: الوقت نفذ وايران تقدمت كثيرا في تخصيب اليوارنيوم

مستشار الرئيس: "حماس" لا تمثل شيئا بالبلاد ما دامت خارج مظلة "منظمة التحرير" (فيديو)

حزب

بعد "نجاح مسيرة حسان بمهمتها" .. "حزب الله" يحذر إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية