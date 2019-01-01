  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

نيويورك: العثور على طفلة مفقودة منذ 2019 تحت السلالم في منزل جدها

الأحد 20 فبراير 2022 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك: العثور على طفلة مفقودة منذ 2019 تحت السلالم في منزل جدها



وكالات / سما /

عثرت الشرطة في ولاية نيويورك الأمريكية على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تم إخفاؤها تحت سلالم منزل جدها منذ عام 2019.

وعند اختطافها بعمر 4 سنوات، كان الاشتباه أنه تم أخذها من قبل والديها، حيث كان من المقرر أن يحرما من وصايتهما الأبوية عليها.

وقالت الشرطة إنها "ذهبت فعلا إلى المنزل مرارا، ولكن الجميع نفى معرفة أي شيء. هذه المرة كان لديهم إذن تفتيش، وبعد البحث قرابة ساعة، اعتقد أحد أفراد الشرطة هناك أن شيئا يحدث وغير مفهوم".

وبحسب القائد في شرطة نيويورك، جوزيف سيناغرا، فإن المحقق "قال إن هناك شيئا غريبا حول السلالم. الطريقة التي تم بناؤها بها، والطريقة التي شعر بها عندما كان يسير عليها".

وأضاف سيناغرا أن المحقق "ألقى نظرة عن قرب على السلم. وكان هناك شق بين لوحين. استخدم مصباحا، ونظر إلى هناك، ورأى ما كان يعتقد أنها بطانية في الأسفل. لذلك استخدموا أداة وبدأوا في إزالة ألواح السلم. بعدها وجدوا قدمين صغيرتين".

والقدمان العاريتان هي للطفلة التي كانت متروكة مخبأة في صندوق تحت السلم. وكانت باردة ومبللة، ولا يعرف كم بقيت في الأسفل.

كما عثر على والدتها الحقيقية هناك معها، وتم توقيف الوالدين والجد وتوجيه الاتهام لهم على إثر ذلك، قبل إطلاق سراحهم لاحقا بأوامر بالبقاء بعيدا عن هذه الطفلة.

وحسب الشرطة فإن الطفلة كانت في صحة جيدة، بينما تم لم شملها مع شقيقتها الكبرى ووصيها القانوني لاحقا.

#طفلة مفقودة #نيويورك #الشرطة

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء: أول موسوعة تاريخية لعائلات مدينة غزة في السجلات العثمانية

حماس تعقب على حديث "مواتي" حول التقدم في المفاوضات لإتمام صفقة الأسرى

تعرف على "حسان" الذي حملت اسمه الطائرة المسيرة التي حلقت فوق فلسطين 40 دقيقة (صور)

غزة: فوز قائمة "القدس" في انتخابات نقابة المهندسين

فوز محمد عرفة بمنصب نقيب المهندسين في قطاع غزة

"الضمير" تكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل مواطنة على يد زوجها في غزة

علاء مبارك يعلق على تصريحات إعلامي وصف "الإسراء والمعراج" بالقصة الوهمية

الأخبار الرئيسية

15 وفاة و1928 إصابة جديدة بـ"كورونا" و5850 حالة تعاف في فلسطين

بينت: الوقت نفذ وايران تقدمت كثيرا في تخصيب اليوارنيوم

مستشار الرئيس: "حماس" لا تمثل شيئا بالبلاد ما دامت خارج مظلة "منظمة التحرير" (فيديو)

حزب

بعد "نجاح مسيرة حسان بمهمتها" .. "حزب الله" يحذر إسرائيل

20220220074926

هل ينصب الاحتلال الحواجز عند باب العامود في شهر رمضان ؟

الاتصالات الفلسطينية