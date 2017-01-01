  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

آخر تطورات قضية إلزام "محمد رمضان" بدفع تعويض لعائلة "أبو اليسر"

الأحد 20 فبراير 2022 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
آخر تطورات قضية إلزام "محمد رمضان" بدفع تعويض لعائلة "أبو اليسر"



وكالات / سما /

أصدرت محكمة مصرية قرارا جديدا يتعلق بالطعن المقدم من الفنان محمد رمضان على قرار إلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ويقضي بتأجيل النطق بالحكم.

وقررت محكمة النقض، حجز الطعن المقدم من محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقف الطيار عن العمل عام 2019، للحكم بجلسة 16 مارس.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد ألزمت الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه، بعدما أقيمت دعوى من قبل الطيار الراحل أشرف أبو اليسر التى طالب فيها بتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء فضيحة الفيديو الذي يظهر محمد رمضان في قمرة الطيار خلف مقود الطائرة، قبل أن يتقدم أحمد الجندى، المحامي، وكيلا عن الفنان محمد رمضان بالطعن على الحكم.

#محمد رمضان #أشرف أبو اليسر #الطيار

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء: أول موسوعة تاريخية لعائلات مدينة غزة في السجلات العثمانية

حماس تعقب على حديث "مواتي" حول التقدم في المفاوضات لإتمام صفقة الأسرى

تعرف على "حسان" الذي حملت اسمه الطائرة المسيرة التي حلقت فوق فلسطين 40 دقيقة (صور)

غزة: فوز قائمة "القدس" في انتخابات نقابة المهندسين

فوز محمد عرفة بمنصب نقيب المهندسين في قطاع غزة

"الضمير" تكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل مواطنة على يد زوجها في غزة

علاء مبارك يعلق على تصريحات إعلامي وصف "الإسراء والمعراج" بالقصة الوهمية

الأخبار الرئيسية

15 وفاة و1928 إصابة جديدة بـ"كورونا" و5850 حالة تعاف في فلسطين

بينت: الوقت نفذ وايران تقدمت كثيرا في تخصيب اليوارنيوم

مستشار الرئيس: "حماس" لا تمثل شيئا بالبلاد ما دامت خارج مظلة "منظمة التحرير" (فيديو)

حزب

بعد "نجاح مسيرة حسان بمهمتها" .. "حزب الله" يحذر إسرائيل

20220220074926

هل ينصب الاحتلال الحواجز عند باب العامود في شهر رمضان ؟

الاتصالات الفلسطينية