لماذا تحدث السكتة القلبية غالبا في الشتاء؟

وكالات / سما /

كشف طبيب مختص عن الأسباب الكامنة وراء حدوث السكتة القلبية غالبا خلال أشهر الشتاء الباردة.

يشير مصطلح توقف القلب المفاجئ (SCA) إلى حالة يحدث فيها توقف مفاجئ لأداء القلب، أي توقفه عن النبض، وهي الحالة التي ينتج عنها انخفاض أو انقطاع كامل لتدفق الدم إلى الدماغ، مما يؤدي إلى فقدان الوعي وإيقاف عملية التنفس، وفق ما أفاد به الدكتور فينكات د.ناغاراغان، استشاري أمراض القلب واختصاصي في الفيزيولوجيا الكهربية، في مستشفى كوكيلابين ديروبهاي أمباني، في مومباي.

يحدث هذا بسبب عدم الاستقرار الكهربائي المفاجئ في الغرف السفلية للقلب المسماة البطينين، حيث يبدأ الضرب بسرعة وبطريقة فوضوية يشار إليها بالرجفان البطيني، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أو إنديا".

وتكون معدلات ضربات القلب في هذه المرحلة أكبر من 300 نبضة في الدقيقة. يستمر هذا لفترة وجيزة من الزمن وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، يتوقف القلب عن النبض تماما.

يمكن أن تؤدي الأمراض المختلفة إلى توقف القلب المفاجئ، بما في ذلك الأمراض المتعلقة بوظيفة عضلة القلب مثل مشاكل الجهاز التنفسي الحادة التي تسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

وهناك، حالات أخرى مثل حوادث الأوعية الدموية، والاضطراب في محتوى الكهارل في الدم مثل انخفاض مستويات البوتاسيوم أو مستويات المغنيسيوم تؤدي أيضا إلى حدوث هذه الحالة.

إذا لم يتم التعرف على الحالة ومعالجتها، يمكن أن تؤدي السكتة القلبية المفاجئة إلى وفاة المريض بسرعة.