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العين تعطي علامات على إصابة أعضاء الجسم بالأمراض

الأحد 20 فبراير 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
العين تعطي علامات على إصابة أعضاء الجسم بالأمراض



وكالات / سما /

قال إخصائي روسي في طلب وجراحة العيون، إن العين تكشف العديد من الأمراض التي تصيب أعضاء في الجسم.

وأشار الأخصائي دميتري ديمينتيف إلى أن العين أول من يكشف ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

وقال: "يمكن خلال الحديث مع الشخص المقابل ملاحظة ترسبات دهنية على الجفون، وإذا ارتفع مستوى الكوليسترول في الدم، فقد يسبب انسداد الأوعية الدموية".

وأضاف أن ظهور قوس أزرق اللون حول قرنية العين يشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، خاصة لدى كبار السن.

وأوضح أن مرض السكري يسبب إعتام عدسة العين مبكرا، وتصبح الصورة غير واضحة. أي أن طبيب العيون يمكنه تشخيص إصابة الشخص بالسكري، وتحويله إلى الطبيب المتخصص.

وتابع: "كما تعكس العين جميع أمراض الكبد، لأنها تسبب اصفرار الجلد وصلبة العين؛ فعند التهاب الكبد، تصل كمية كبيرة من البيليروبين إلى الدم، وعندما يستيقظ الشخص صباحا ويلاحظ اصفرار عينيه، عليه فورا استشارة الطبيب".

ووفقا للأخصائي، يمكن أن تشير علامة في قزحية العين والصلبة، إلى الإصابة بسرطان الجلد، وفي هذه الحالة، يجب فورا إجراء الفحص اللازم قبل فوات الأوان.

وقال إن جفاف العين يشير إلى نقص فيتامين А، وقلة الهواء النقي، والإجهاد؛ لذلك يمكن تناول أقراص فيتامين А لتعويض النقص. كما يجب إضافة المواد الغذائية المحتوية على أحماض أوميغا-3 الدهنية والجزر إلى النظام الغذائي.

#العين #الأمراض #الجسم #الصحة

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