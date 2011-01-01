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‏"سناب شات" يطرح أخيرا ميزة طال انتظارها منذ 11 عاما

الأحد 20 فبراير 2022 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
‏"سناب شات" يطرح أخيرا ميزة طال انتظارها منذ 11 عاما



وكالات / سما /

أعلن تطبيق الفيديوهات "سناب شات" عن طرحه الأسبوع المقبل ميزة ظل ينتظرها الملايين من ‏مستخدميه منذ إطلاقه في عام 2011.‏

وأكد التطبيق أخيرا أنه سيسمح للمستخدمين بتغيير "اسم المستخدم" الخاص بهم، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 فبراير/ شباط الجاري، على هواتف "آيفون" و"أندرويد"، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وسيتمكن المستخدمين من تغيير "اسم المستخدم" الخاص بهم، دون أن يؤثر ذلك على قائمة أصدقائهم أو رمز "سناب" أو الذكريات، كما تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين ترك الاسم الذي استخدموه في الأصل، دون حاجتهم إلى إنشاء حساب جديد، بحسب بيان رسمي من شركة "سناب" الأمريكية.

ومن أجل تغيير اسم المستخدم في "سناب شات"، يجب التوجه إلى شاشة الملف الشخصي من خلال النقر على أيقونة "بيتموجي" في الزاوية اليمنى العليا من الكاميرا، ثم النقر على رمز الترس، ثم على "اسم المستخدم" واختيار "تغيير اسم المستخدم".

#سناب شات #المستخدمين #اسم المستخدم #الفيديوهات

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