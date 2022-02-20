مقترح جديد لإقامة كأس السوبر في غزة

غزة / سما /

قدم نادي اتحاد بيت حانون مقترحاً جديداً لتعديل نظام إقامة كأس السوبر في غزة بخلاف المتبع منذ سنوات بمواجهة بطل الدوري مع بطل الكأس في كل موسم.

وأرسل رئيس النادي شادي شبات تفاصيل المقترح لاتحاد كرة القدم لدراسته ومحاولة تغيير النظام المتبع في كأس السوبر لإحداث مزيد من المنافسة والإثارة في البطولة.

وتضمن الكتاب المرسل لاتحاد كرة القدم البند الأول الذي يقترح اعتماد فرق المربع الذهبي في بطولة الدوري لخوض كأس السوبر بحيث يلعب صاحب المركز الأول (بطل الدوري)، مع المركز الرابع، وصاحب المركز الثاني (الوصيف)، مع صاحب المركز الثالث، ويتواجه الفائزان في مباراة نهائية على ملعب محايد.

وتضمن الكتاب مقترح آخر وهو اعتماد المراكز الثلاثة الأولى في جدول ترتيب الدوري مع بطل الكأس (إن لم يكن متواجد في المربع الذهبي) مع وجود قرعة بين الفرق بنظام البطولة.



