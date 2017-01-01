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(26) لاعباً يشاركون في تدريبات منتخب الكرة الشاطئية

الأحد 20 فبراير 2022 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
(26) لاعباً يشاركون في تدريبات منتخب الكرة الشاطئية



غزة / سما /

بدأ منتخب كرة القدم الشاطئية التجمع التدريبي الأول استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو المقبل.

وجرت التدريبات على الملعب التدريبي المخصص للكرة الشاطئية في نادي نماء بواقع 3 أيام أسبوعياً وبمشاركة 26 لاعباً بقيادة المدير الفني عماد هاشم ومساعده سامي سالم.

وسيعمل الجهاز الفني على اختيار القائمة النهائية التي ستمثل المنتخب في الفترة القادمة.

يشار إلى أن الجهاز الفني اختار قائمة من اللاعبين مكونة من: فادي جابر، ومحمد نصار، وأحمد عفانة، وشادي أبو العراج، ومحمد السدودي، ومؤمن البواب، وطارق أبو غنيمة، وإسماعيل جبر، وباسل أبو بطنين، وحازم شكشك، وأدهم القاضي، وميسرة البواب، ومحمد حسان، وناجي النحال، ومحمد شبير، ومحمد ماضي، ومحمد أشرف أبو ريالة، وأمجد أبو عودة، وإبراهيم أبو عمير، وفادي العراوي، وثائر أبو عبيدة، ومحمود النيرب، وعلاء عطية، ومحمد مريش، ووسيم فرج، ومحمد الحداد.

#منتخب الكرة الشاطئية #الكرة الشاطئية

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