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وزير اسرائيلي : عنف المستوطنين تهديد يجر إسرائيل إلى سفك الدماء

الأحد 20 فبراير 2022 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي : عنف المستوطنين تهديد يجر إسرائيل إلى سفك الدماء



القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير الصحة ورئيس حزب ميرتس ، نيتسان هوروفيتش أعرب عن معارضته الشديدة لما أسماه "عنف المستوطنين" في آخر اجتماع لمجلس الوزراء عقد الأسبوع الماضي.

 
وقال هروفيتش إن "عنف المستوطنين هو تهديد استراتيجي وطني، وهذه أعمال مخطط لها ومنظمة تهدف إلى جر إسرائيل إلى أعمال عنف وسفك دماء".
 
ودعا هروفيتش الجيش لأن يتصرف بحدة أكبر ضد المستوطنين.
 
وذكرت الإذاعة أن وزير الجيش بني غانتس استشاط غضبًا من تصريحات هروفيتش، وقال إن الأمر يعالج بشكل جيد.
 
وأوضحت أن بينت خلال التصريحات أبدى الصمت ولم يعلق عليها، وقال مكتبه "لا نعلق على مداولات مجلس الوزراء، وموقف رئيس الوزراء من القضية معروف".
 
وهاجم رئيس مجلس شمال الضفة الاستيطاني يوسي دغان، تصريحات هروفيتش واتهمه أنه مصاب بسلالة شديدة من كراهية إسرائيل بعد كورونا، وهي سلالة ربما تؤثر ليس فقط على القلب ولكن أيضًا على العينين.
 
وقال: "من العار أن مثل هذا الشخص هو وزير في الحكومة الإسرائيلية وعضو في مجلس الوزراء".
 
وأضاف: "بالنسبة لنيتسان هوروفيتش، أهم شيء هو التشهير والافتراء وجلب الكراهية، وهذا هو أسلوب اليسار المتطرف".

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