  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كونتي يُحدد سبب فوز توتنهام على مانشستر سيتي

الأحد 20 فبراير 2022 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
كونتي يُحدد سبب فوز توتنهام على مانشستر سيتي



وكالات / سما /

أشاد أنطونيو كونتي، مُدرب فريق توتنهام، بأداء لاعبي فريقه في المُباراة ضد مانشستر سيتي التي فازوا فيها بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

وكان السبيرز قد تقدموا في المُباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في مانشستر عن طريق ديان كولوسيفسكي، وتعادل إيلكاي جوندوجان للسيتي، قبل أن يتقدم هاري كين من جديد للسبيرز.

وتعادل رياض محرز في الدقيقة 90 للسيتي من ركلة جزاء، ليكتب من بعده هاري كين كلمة النهاية بتسجيل هدف الفوز للفريق اللندني في الدقيقة 90+5.

وقال كونتي، في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية، :”لقد لعبنا مُباراة جيدة، واتبعنا الخطة، مانشستر سيتي كان سيحافظ  على الاستحواذ ما بين 65 و70 دقيقة من المُباراة لذا كُنا في حاجة بأن نكون جيدين تكتيكياً”.

وتابع :”لقد صنعنا فرصاً وسجلنا أهدافاً جيدة ضد فريق رائع، هذا الانتصار سيمنحنا مزيداً من الثقة، لم يكن من السهل مُواجهة مانشستر سيتي بعد 3 هزائم مُتتالية”.

وأضاف المُدرب الإيطالي المُخضرم :”الدوري الإنجليزي مُسابقة صعبة جداً، في كل مُباراة عليك أن تُقاتل كثيراً، نحن نُواصل التطور في كل شيء”.

وأكمل :”فوزٍ وحيد ليس كافياً، لا تنسوا أننا عائدين من 3 هزائم، ولكن الفوز ضد مانشستر سيتي جيد جداً”.

#كونتي #توتنهام #مانشستر سيتي

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء: أول موسوعة تاريخية لعائلات مدينة غزة في السجلات العثمانية

حماس تعقب على حديث "مواتي" حول التقدم في المفاوضات لإتمام صفقة الأسرى

تعرف على "حسان" الذي حملت اسمه الطائرة المسيرة التي حلقت فوق فلسطين 40 دقيقة (صور)

غزة: فوز قائمة "القدس" في انتخابات نقابة المهندسين

فوز محمد عرفة بمنصب نقيب المهندسين في قطاع غزة

بيل غيتس يدعو العالم للاستنفار تجهيزا لـ"وباء خطير قادم"

"الضمير" تكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل مواطنة على يد زوجها في غزة

الأخبار الرئيسية

بينت: الوقت نفذ وايران تقدمت كثيرا في تخصيب اليوارنيوم

مستشار الرئيس: "حماس" لا تمثل شيئا بالبلاد ما دامت خارج مظلة "منظمة التحرير" (فيديو)

الصحة بغزة: تسجيل 5 حالات وفاة و 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حزب

بعد "نجاح مسيرة حسان بمهمتها" .. "حزب الله" يحذر إسرائيل

20220220074926

هل يينصب الاحتلال الحواجز عند باب العامود في شهر رمضان ؟

الاتصالات الفلسطينية