كونتي يُحدد سبب فوز توتنهام على مانشستر سيتي

وكالات / سما /

أشاد أنطونيو كونتي، مُدرب فريق توتنهام، بأداء لاعبي فريقه في المُباراة ضد مانشستر سيتي التي فازوا فيها بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

وكان السبيرز قد تقدموا في المُباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في مانشستر عن طريق ديان كولوسيفسكي، وتعادل إيلكاي جوندوجان للسيتي، قبل أن يتقدم هاري كين من جديد للسبيرز.

وتعادل رياض محرز في الدقيقة 90 للسيتي من ركلة جزاء، ليكتب من بعده هاري كين كلمة النهاية بتسجيل هدف الفوز للفريق اللندني في الدقيقة 90+5.

وقال كونتي، في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية، :”لقد لعبنا مُباراة جيدة، واتبعنا الخطة، مانشستر سيتي كان سيحافظ على الاستحواذ ما بين 65 و70 دقيقة من المُباراة لذا كُنا في حاجة بأن نكون جيدين تكتيكياً”.

وتابع :”لقد صنعنا فرصاً وسجلنا أهدافاً جيدة ضد فريق رائع، هذا الانتصار سيمنحنا مزيداً من الثقة، لم يكن من السهل مُواجهة مانشستر سيتي بعد 3 هزائم مُتتالية”.

وأضاف المُدرب الإيطالي المُخضرم :”الدوري الإنجليزي مُسابقة صعبة جداً، في كل مُباراة عليك أن تُقاتل كثيراً، نحن نُواصل التطور في كل شيء”.

وأكمل :”فوزٍ وحيد ليس كافياً، لا تنسوا أننا عائدين من 3 هزائم، ولكن الفوز ضد مانشستر سيتي جيد جداً”.