توخيل يشرح سبب تألق زياش مع تشيلسي مؤخراً

وكالات / سما /

أكد توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي بأن التغيير التكتيكي الذي أحدثه في الفريق جعل النجم المغربي حكيم زياش يتمتع براحة أكبر في الملعب ويُقدم أفضل ما لديه.

منح حكيم زياش فريق تشيلسي فوزاً صعباً خارج أرضه على كريستال بالاس في الدقيقة 89 وهي المباراة التي دخلها البلوز بدفاع رباعي، حيث تواجد الانج سار على الجهة اليسرى وأندرياس كريستنسين يميناً.

وفي ظل إصابات ريس جيمس وبن تشيلويل فإن تشيلسي احتاج إلى استكشاف أسلحة جديدة لديه في بناء اللعب وإحداث الخطر، ولذلك تواجد حكيم زياش على الجهة اليمنى كجناح طبيعي بعد أن استخدمه سابقاً في طريقته المفضلة 343 كظهير أيمن أو واحد من ثلاثة مهاجمين.

قال توخيل في حديثه بعد الفوز على بالاس : “فمنا بتغيير نظام لعبنا مؤخراً، عندما نلعب بأربعة مدافعين وبـ 441 فإن حكيم زياش يجد نفسه بصورة أفضل كجناح أيمن، لم يكن ذلك المركز متوفراً لنا قبل ذلك”.

منذ أن تم إجبار توخيل على تغيير تشكيل ونظام اللعب في الفريق اللندني فقد ظهر حكيم زياش كلاعب حاسم وقادر على صناعة الخطر في الثلث الأخير، وقد تمكن أمس من استغلال تمريرة ماركوس ألونسو ليتحرك لها خلف الظهير ويسجل هدفاً حاسماً لأسود لندن.