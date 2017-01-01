  1. الرئيسية
  2. الرياضة

توخيل يشرح سبب تألق زياش مع تشيلسي مؤخراً

الأحد 20 فبراير 2022 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
توخيل يشرح سبب تألق زياش مع تشيلسي مؤخراً



وكالات / سما /

أكد توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي بأن التغيير التكتيكي الذي أحدثه في الفريق جعل النجم المغربي حكيم زياش يتمتع براحة أكبر في الملعب ويُقدم أفضل ما لديه.

منح حكيم زياش فريق تشيلسي فوزاً صعباً خارج أرضه على كريستال بالاس في الدقيقة 89 وهي المباراة التي دخلها البلوز بدفاع رباعي، حيث تواجد الانج سار على الجهة اليسرى وأندرياس كريستنسين يميناً.

وفي ظل إصابات ريس جيمس وبن تشيلويل فإن تشيلسي احتاج إلى استكشاف أسلحة جديدة لديه في بناء اللعب وإحداث الخطر، ولذلك تواجد حكيم زياش على الجهة اليمنى كجناح طبيعي بعد أن استخدمه سابقاً في طريقته المفضلة 343 كظهير أيمن أو واحد من ثلاثة مهاجمين.

قال توخيل في حديثه بعد الفوز على بالاس : “فمنا بتغيير نظام لعبنا مؤخراً، عندما نلعب بأربعة مدافعين وبـ 441 فإن حكيم زياش يجد نفسه بصورة أفضل كجناح أيمن، لم يكن ذلك المركز متوفراً لنا قبل ذلك”.

منذ أن تم إجبار توخيل على تغيير تشكيل ونظام اللعب في الفريق اللندني فقد ظهر حكيم زياش كلاعب حاسم وقادر على صناعة الخطر في الثلث الأخير، وقد تمكن أمس من استغلال تمريرة ماركوس ألونسو ليتحرك لها خلف الظهير ويسجل هدفاً حاسماً لأسود لندن.

#توماس توخيل #تشيلسي #حكيم زياش

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء: أول موسوعة تاريخية لعائلات مدينة غزة في السجلات العثمانية

حماس تعقب على حديث "مواتي" حول التقدم في المفاوضات لإتمام صفقة الأسرى

تعرف على "حسان" الذي حملت اسمه الطائرة المسيرة التي حلقت فوق فلسطين 40 دقيقة (صور)

غزة: فوز قائمة "القدس" في انتخابات نقابة المهندسين

فوز محمد عرفة بمنصب نقيب المهندسين في قطاع غزة

بيل غيتس يدعو العالم للاستنفار تجهيزا لـ"وباء خطير قادم"

"الضمير" تكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل مواطنة على يد زوجها في غزة

الأخبار الرئيسية

بينت: الوقت نفذ وايران تقدمت كثيرا في تخصيب اليوارنيوم

مستشار الرئيس: "حماس" لا تمثل شيئا بالبلاد ما دامت خارج مظلة "منظمة التحرير" (فيديو)

الصحة بغزة: تسجيل 5 حالات وفاة و 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حزب

بعد "نجاح مسيرة حسان بمهمتها" .. "حزب الله" يحذر إسرائيل

20220220074926

هل يينصب الاحتلال الحواجز عند باب العامود في شهر رمضان ؟

الاتصالات الفلسطينية