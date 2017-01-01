فيديو.. ريال مدريد يقسو على ديبورتيفو ألافيس بثالثية نظيفة

وكالات / سما /

غسل ريال مدريد أحزانه بفوز هام على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس، مساء السبت، في لقاء جمع الفريقين في ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، بثلاثية دون رد.

الميرينجي، الذي عانى الأمرين من أجل تسجيل الأهداف في المباريات الماضية، دخل اللقاء في ميدانه بنية تسجيل هدفاً مبكراً يساعده في الوصول بالمباراة لبر الأمان، لكنه لم ينجح في سعيه، وسط محاولات من كلتا الجهتين لهز الشباك دون جدوى.

ولم تبح المباراة بكامل أسرارها إلا بعد مرور أكثر من ربع ساعة من الشوط الثاني، حيث نجح ماركو أسينسيو في عزف سيمفونية التألق بحل فردي رائع، بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 63.

وأضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للريال عند الدقيقة 80، قبل أن يوقع كريم بنزيما على الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت المبدد، تحصل عليها البرازيلي رودريجو بعد تعرضه للإعاقة داخل منطقة جزاء ألافيس، ليعوض الفرنسي تسديدته التي أبعدها القائم قبيل تسجيل هدف فينيسيوس.

انتصار يرفع رصيد الريال للرقم 57 في صدارة جدول الترتيب، بفارق 7 نقاطة كاملة، مؤقتاً، عن إشبيلية الوصيف.