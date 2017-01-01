  1. الرئيسية
  2. الرياضة

توتنهام ينتزع انتصاراً مُثيراً على مانشستر سيتي في البريميرليج

الأحد 20 فبراير 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توتنهام ينتزع انتصاراً مُثيراً على مانشستر سيتي في البريميرليج



وكالات / سما /

حقق توتنهام هوتسبير فوزاً مُثيراً على مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي المُمتاز.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في مانشستر قد بدأ عن طريق اللاعب السويدي ديان كولوسيفسكي لاعب توتنهام هوتسبير في الدقيقة 4 من المُباراة.

ونجح النجم الألماني إيلكاي جوندوجان في إدراك هدف التعادل للسيتي في الدقيقة 33 من المُباراة، وفرض الهداف الإنجليزي هاري كين نفسه نجماً فوق العادة للمُباراة بتسجيله هدف التقدم الثاني للسبيرز في الدقيقة 59.

وسجل النجم هاري كين هدفاً ثالثاً لتوتنهام في مرمى السيتي ولكن الحكم ألغى الهدف بعد أن أظهرت تقنية الفيديو “الفار” وجود حالة تسلل في عملية بناء الهجمة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 90 للسيتي بعد لمسة يد على روميرو مُدافع السبيرز، ونجح الجزائري رياض محرز في إدراك التعادل بعد تنفيذٍ مُتقن للركلة.

وحينما ظن الجميع أن المُباراة ستنتهي بالتعادل عاد هاري كين ليُسجل الهدف الثالث للسبيرز في الدقيقة 90+6.

وارتفع رصيد توتنهام بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 39 يحتل بهم الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يحتفظ مانشستر سيتي بصدارة الترتيب رغم الخسارة برصيد 63 نقطة.

وسيلعب مانشستر سيتي المُباراة المُقبلة له ضد إيفرتون على أرض جوديسون بارك يوم السبت المقبل، فيما سيلعب توتنهام مع بيرنلي على أرض الأخير يوم الأربعاء المُقبل.

#البريميرليج #توتنهام #مانشستر سيتي #الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء: أول موسوعة تاريخية لعائلات مدينة غزة في السجلات العثمانية

حماس تعقب على حديث "مواتي" حول التقدم في المفاوضات لإتمام صفقة الأسرى

تعرف على "حسان" الذي حملت اسمه الطائرة المسيرة التي حلقت فوق فلسطين 40 دقيقة (صور)

غزة: فوز قائمة "القدس" في انتخابات نقابة المهندسين

فوز محمد عرفة بمنصب نقيب المهندسين في قطاع غزة

بيل غيتس يدعو العالم للاستنفار تجهيزا لـ"وباء خطير قادم"

"الضمير" تكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل مواطنة على يد زوجها في غزة

الأخبار الرئيسية

بينت: الوقت نفذ وايران تقدمت كثيرا في تخصيب اليوارنيوم

مستشار الرئيس: "حماس" لا تمثل شيئا بالبلاد ما دامت خارج مظلة "منظمة التحرير" (فيديو)

الصحة بغزة: تسجيل 5 حالات وفاة و 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حزب

بعد "نجاح مسيرة حسان بمهمتها" .. "حزب الله" يحذر إسرائيل

20220220074926

هل يينصب الاحتلال الحواجز عند باب العامود في شهر رمضان ؟

الاتصالات الفلسطينية