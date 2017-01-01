توتنهام ينتزع انتصاراً مُثيراً على مانشستر سيتي في البريميرليج

وكالات / سما /

حقق توتنهام هوتسبير فوزاً مُثيراً على مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي المُمتاز.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في مانشستر قد بدأ عن طريق اللاعب السويدي ديان كولوسيفسكي لاعب توتنهام هوتسبير في الدقيقة 4 من المُباراة.

ونجح النجم الألماني إيلكاي جوندوجان في إدراك هدف التعادل للسيتي في الدقيقة 33 من المُباراة، وفرض الهداف الإنجليزي هاري كين نفسه نجماً فوق العادة للمُباراة بتسجيله هدف التقدم الثاني للسبيرز في الدقيقة 59.

وسجل النجم هاري كين هدفاً ثالثاً لتوتنهام في مرمى السيتي ولكن الحكم ألغى الهدف بعد أن أظهرت تقنية الفيديو “الفار” وجود حالة تسلل في عملية بناء الهجمة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 90 للسيتي بعد لمسة يد على روميرو مُدافع السبيرز، ونجح الجزائري رياض محرز في إدراك التعادل بعد تنفيذٍ مُتقن للركلة.

وحينما ظن الجميع أن المُباراة ستنتهي بالتعادل عاد هاري كين ليُسجل الهدف الثالث للسبيرز في الدقيقة 90+6.

وارتفع رصيد توتنهام بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 39 يحتل بهم الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يحتفظ مانشستر سيتي بصدارة الترتيب رغم الخسارة برصيد 63 نقطة.

وسيلعب مانشستر سيتي المُباراة المُقبلة له ضد إيفرتون على أرض جوديسون بارك يوم السبت المقبل، فيما سيلعب توتنهام مع بيرنلي على أرض الأخير يوم الأربعاء المُقبل.