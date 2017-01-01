فيديو.. ليفربول يقلب الطاولة على نوريتش وتشيلسي يهزم كريستال بالاس

وكالات / سما /

حقق ليفربول انتصاراً مستحقاً على ضيفه نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “آنفيلد رود”، لحساب الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواصل ليفربول مطاردة مانشستر سيتي المتصدر، وقلص الفارق إلى 6 نقاط بشكل مؤقت، كما حقق اليوم انتصاره الخامس على التوالي. علماً أن لديه مباراة مؤجلة.

وفشل ليفربول في التقدم بالنتيجة خلال الشوط الأول، ولم يكن الفريق منسجماً بالقدر الكافي في ظل التغييرات العديدة التي قام بها المدرب يورجن كلوب على صعيد التشكيلة الأساسية.

وتلقى الريدز هدفاً مباغتاً مع بداية الشوط الثاني والذي حمل توقيع ميلوت راشيكا، قبل أن ينتفض ليفربول ويسجل هدف التعادل عن طريق ساديو ماني، ثم أضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني بعد 3 دقائق فقط. قبل أن يوقع الوافد الجديد لويس دياز على الهدف الثالث بحلول الدقيقة 81.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 57 وعزز موقعه في وصافة الترتيب، بينما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند النقطة 17، وتراجع إلى المركز قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى لعبت بنفس التوقيت، تمكن تشيلسي من تحقيق انتصار صعب وثمين على مضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف جاء في الدقائق الأخيرة، خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب “سيلهرست بارك”.

ونجح تشيلسي في هز شباك كريستال بالاس قبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي عن طريق النجم المغربي حكيم زياش، محققاً انتصاره الثاني على التوالي في البريميرليج، وبهذا يرفع رصيده إلى النقطة 50 ليبقى في المركز الثالث.

كما حقق آرسنال انتصاراً ثميناً ومستحقاً على برينتفورد بهدفين نظيفين، أحرزهما كل من إيميل سميث روي عند الدقيقة 48، وبوكايو ساكا بحلول الدقيقة 79.

وكان آرسنال يستحق الفوز بنتيجة أكبر نظراً للسيطرة الكبيرة التي فرضها في الملعب، كما أنه خلق عدد كبير جداً من الفرص السانحة للتسجيل.