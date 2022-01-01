أستراليا.. ذكر!! ،،، محمد سالم

" إنْهَ المشيرَ عليك فيَّ بضِلَّة/ فالحر مُمْتَحَن بأولاد الزنا" أبو الطيب المتنبي".



قال: طيب .. خلينا في الموضوع الأساسي؛ أي موضوع؟ قال: موضوع سالمة بتاعة أستراليا، ذكر أم أنثى؟! سالمة.. تتحول إلى ذكر!! "سالمة اسم أنثي الكنغر" وقد حدث ذلك من اجل مصالح زوجها، تحولت المدام سالمة أنثى – نوع من الكنغر الاحمر- إلى ذكر متأثرة بحالة تقليد شديدة أصابتها، ونقلت الاخبار عن مجلة "أخييه يا دي الخيبة" قولها إن مبيض سالمة اختفى وظهر مكانه خصيتان، حسبما أكد الموظف المسؤول عن المحمية التي تعيش فيه انثي الكنغر. وأضاف أن الأعضاء الأنثوية لسالمة بدأت تتحول بعد قرار سابق لشريكها البريطاني ، حيث طرأ على جسدها امتداد عظمي فيما بدأ لونها في التغير، كما زاد وزنها. وعمد الباحثون إلى إجراء فحوصات على تلك الحالة النادرة التي حدث لسالمة، واستخدموا الموجات فوق الصوتية للتحقق من حدوث هذا التحول النادر، وجاءت المفاجأة بأن أكدت الفحوصات اختفاء الأنسجة الأنثوية والمبيض وتحول الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى ذكورية.





يذكر أن عمليات التحول الجنسي- و السياسي- تعد مصدرا لحيرة علماء الأحياء بسبب ندرة حدوثها وعدم توافر معلومات كاملة عنها، وهو ما يصعب الأمر على الباحثين في تحديد أسباب ما حدث لأنثى الكنغر، لكن العلماء انتهوا إلى تصنيف ما حدث على أنه عملية بيولوجية لها دور مهم في تطور بعض الدول- والحيوانات- وعشان حبكة الحدوتة... في الآخر خالص اتضح إن كلام الموظف المسؤول عن المحمية الطبيعية، هو الكلام المهم، فالمسؤول عنها عالم كبير في مبايض انثي الكنغر الحزينة... وبالتالي فالقرار الأسترالي تحول غير مسبوق، من أنثوي عطوف الي ذكوري عدائي. إنها المنتحرة تحت فكرة- أو بلا فكرة - لحساب غيرها ، لا لحسابها ! من أجل ضخامة المغامرة وليست مفصولة عن الهدف الصهيوني.







قال: هل المتسامحون يتحولون إلى متعصبين ليحموا تسامحهم من تعصب يتهددهم؟! قلت: هناك حكومات تكون الأوعية الهائلة لأضخم الخرافات والاكاذيب العالمية، هؤلاء دائما. هم فراغ عصر السموات المفتوحة، ينتظرون ملأه، إنهم أتباع دول الغبار البشري يؤمنون بالقوة الغاشمة ويهتفون للساسة شذاذ الآفاق المخنثون، وللأبطال الزائفون والمهرجون. ولكل من يركب الحمار البريطاني أو البغل الأسترالي؛ زمان ضرب المثل بالبغل الاسترالي في العنف وعدم الطاعة. قالوا في الامثال " ما تستكثر الرفس من البغل النجس". ومنها العض والعناد والجموح، إنها أهون ما يأتي به، وقد يكون منه ما هو أكبر جرما، كأن يجمح فيلقي راكبه ويقتله، أو يكون على شئ من الطبع الماكر الردي.





قلت: القرار الأكثر خسة هو ذلك الذي يصيب هدفه بإيذائك دون أن يترك لك مبرراً لإدانته. هل تطلب منه أن يغير سلوكه ومنطقه وطريقه الدموي؟! وانت وتفكر فى تأييد كيان مؤمن بالعقاب الدموي للأطفال والنساء! لا تتغافل ايها المغفل؛ عن ابتسامته وهو يستدرج طفلة يسرق منها سلامها النفسي لباقي حياتها .. بعد قتل جميع افراد أسراتها بالقنابل الحارقة. وحتي الآن تتفاخر "إسرائيل" علي الارض بجرائمها الارهابية المروعة هنا. هي صاحبة الباع الطويل في ارتكاب ابشع جرائم الحرب في التاريخ. والي الحد الذي يجعلها ما تزال تشكل مصدر تهديد وخطر عالمي. لا يستهان به.





قال: نحن عرب نحترم الشعب الأسترالي، وتربطنا بهم مشاعر الصداقة والتقدير، على قاعدة التعاون، ومواجهة الإرهاب والتطرف الصهيوني، وبناء الشراكة للتقدم والتطور، نحترم هذا الشعب، على الرغم من الأذى الذي سببه لنا قرار مرتبط ومصالح ساسته، واستغلال الحركة الصهيونية لهم، فالحركة الصهيونية. التي وصفتها قرارات الأمم المتحدة الصادر عن الجمعية العامة رقم 3379، يوم 10/11/1975 على أن "الصهيونية شكل من أشكال العنصرية" ونحن نعمل ضد الاستعمار والاحتلال والظلم الذي وقع على شعبنا الفلسطيني، واحتلال وطنه مع جنوب لبنان والجولان السوري، على يد الصهيونية كحركة استعمارية أقامت مشروعها التوسعي الدموي على أرض فلسطين. وللحديث بقية.