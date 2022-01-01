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علاء مبارك يعلق على تصريحات إعلامي وصف "الإسراء والمعراج" بالقصة الوهمية

الأحد 20 فبراير 2022 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علاء مبارك يعلق على تصريحات إعلامي وصف "الإسراء والمعراج" بالقصة الوهمية



القاهرة/سما/

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن معجزة "الإسراء والمعراج"، واعتبرها "أسلوبا لا يليق".!

وقال علاء مبارك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" معلقا على تصريحات إبراهيم عيسى: "أسلوب لا يليق، دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة، أما مع رسول الله نلتزم الأدب".

وأضاف: "ما الهدف من الطعن في الثوابت الإسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟ فالإسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، والإسراء والمعراج ثابتة في القرآن والسنة".

من جهته، أمر النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي. وأشارت النيابة العامة، في بيان، إلى أنها ستعلن لاحقا عما ستسفر عنه التحقيقات.

وفي وقت سابق، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، تمهيدا للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قال إن "المسلم في عام 2022 لا يحتاج لأي رجل دين أو شيخ في حياته"، وأضاف أن القصص التي يقوم المشايخ بسردها على مستمعيهم "تصل نسبة الكذب فيها لـ99%"، متابعا أن واقعة الإسراء والمعراج لا يوجد فيها معراج: "طب إيه رأيك إن مفيش معراج، هتصدق إن مفيش؟، وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار، كل دي قصة وهمية كاملة، دي كتب السيرة والتاريخ والحديث هي اللي بتقول، لكن هو مصدّر لك الكتب والقصص اللي بتقول حصلت".

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