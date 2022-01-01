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غانتس يبحث مع هاريس تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية

السبت 19 فبراير 2022 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يبحث مع هاريس تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، حضر اليوم السبت المؤتمر الأمني في مدينة ميونخ بألمانيا، والتقى نائبة الرئيس الأمريكي ومسؤولين أوروبيين.
 
وقال غانتس عبر حسابه بموقع "تويتر": إنه التقى نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وقدم لها موقف إسرائيل تجاه عدة مواضيع يجري مناقشتها في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.
 
وأضاف غانتس، أنه بحث مع هاريس سلسلة من الخطوات التي يعتزم اتخاذها قريبًا من أجل تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية في المجالات الاقتصادية والمدنية.
 
وأكد غانتس أنه عقد اجتماعًا مع نظيره الفنلندي وناقش معه التعاون في المجالين الدفاعي والصناعي بين البلدين.
 
وتابعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن غانتس التقى أيضًا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في ميونخ، وبحث معها التعاون بين ألمانيا وإسرائيل، وضرورة كبح إيران ومحاولاتها الوصول إلى "دولة نووية".

#غانتس #كامالا هاريس

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