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غانتس يناقش مع كامالا هاريس التهديد الإيراني والأزمة في أوكرانيا

السبت 19 فبراير 2022 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يناقش مع كامالا هاريس التهديد الإيراني والأزمة في أوكرانيا



القدس المحتلة/سما/

يلتقي بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، لبحث مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.


وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم السبت، أنه مع انعقاد هذا اللقاء، سيكون الثاني من نوعه لكامالا هاريس التي تلتقي فيه بمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، منذ توليها مهام عملها في البيت الأبيض، منذ العشرين من يناير/كانون الثاني 2021.

ومن بين الملفات المهمة التي سيناقشها غانتس من هاريس، الأزمة في أوكرانيا، والمفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا، والخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، في وقت تدرك إسرائيل أن الإدارة الأمريكية قريبة من العودة إلى هذا الاتفاق النووي مع إيران.

وبدوره، التقى غانتس مع العديد من وزراء دفاع العديد من الدول، من بينهم وزير الدفاع الجورجي، واليوناني، ورئيس الوزراء اليوناني، أيضا، وذلك على هامش حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن.

ومنذ العام الماضي، تجري مفاوضات بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.


وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران ما دفعها للتخلي عن التزاماتها النووية التي نص عليها الاتفاق.

#بيني غانتس #كامالا هاريس #أوكرانيا #التهديد الايراني

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