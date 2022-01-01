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قطر تدعو "إسرائيل" إلى أن "تأتي بجدية لطاولة المفاوضات للوصول إلى الهدف النهائي"

السبت 19 فبراير 2022 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدعو "إسرائيل" إلى أن "تأتي بجدية لطاولة المفاوضات للوصول إلى الهدف النهائي"



الدوحة/سما/

دعا وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إسرائيل إلى الجلوس حول طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في رؤية الحل الذي أقرته الدول العربية.


وقال آل ثاني، خلال اجتماع عقد في المعهد الملكي للشؤون الدولية ببريطانيا "تشاتام هاوس": "قطر تقوم بدورها في مساعدة الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته، لكن هذا، كما نسميه، مجرد مسكن للألم وليس حلا".

وشدد، حسب نص تصريحاته الذي نشرته وزارة الخارجية القطرية، على أنه "يجب أن يأتي الإسرائيليون بجدية إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في رؤية الحل الذي أقرته الدول العربية من خلال مبادرة السلام".

وسبق أن أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل تعمل على ضم قطر إلى قائمة الدول العربية التي أبرمت مؤخرا اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية والتي تشمل الإمارات والبحرين والسودان والمغرب فضلا عن مصر والأردن، اللذين وقعا مثل هذه الوثائق سابقا.

#قطر #اسرائيل

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