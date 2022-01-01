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الصيام المتقطع يمكن أن يٌفسد صحتك العقلية

السبت 19 فبراير 2022 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصيام المتقطع يمكن أن يٌفسد صحتك العقلية



وكالات - سما-

كشف خبراء، عن المخاطر التي يمكن أن يسببها الصيام المتقطع على صحة الفرد، على الرغم من أنه يقدم عددًا من الفوائد التي لا تحصى لإنقاص الوزن.
ويقوم الصيام المتقطع بامتناع الشخص عن تناول الطعام في اليوم لساعات طويلة، فيمكن للمرء أن يصوم مدة 8 ساعات أو 16 ساعة أو 18 ساعة أو أي مدة، بحسب The Times of India.
ويعتمد الصيام المتقطع على السماح لمستويات الإنسولين بالهبوط بدرجة كافية ولوقت كاف لحرق الدهون لدينا، ووفقًا للخبراء، يمكن أن يؤثر الصيام المتقطع في الحالة المزاجية بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم، ويزداد هرمون الكورتيزول أو هرمون التوتر في الجسم، مما يؤثر على الصحة العقلية للشخص.
كما أشار الخبراء إلى أن تقييد الطعام أيضًا يمكن أن يؤثر على مستوى السيروتونين أو هرمون السعادة في الجسم؛ لذا ينصح الخبراء المرء أن يفكر في أشكال بسيطة من الصيام، كأن يجعل عدد ساعاته قليلة حتى لا يؤثر في صحته العقلية.

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